「怪攝影師」突留言騷擾！林可曬私下對話傻眼喊：莫名其妙

林可透露多年前認識的攝影師（現可能為導演）突然又追蹤她。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員林可，經常透過社群分享日常，她日前無奈自己又遇上奇人怪事，曬出兩張截圖表示曾合作過的攝影師突然到她貼文下留言，還按了憤怒表情符號，讓她百思不得其解，直呼莫名奇妙。

攝影師突到林可貼文留言。（翻攝自threads）

林可透露近來一位曾合作過的攝影師，突然重新追蹤她的IG，還在兩人2021年的私訊中點了一個「怒」的表情符號，並到她貼文下方留言「被退的莫名其妙欸」，林可對此相當困惑，也向對方直言，既然已經久未聯絡，本身就可以退吧？

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攝影師莫名對林可2021年回覆按怒。（翻攝自threads）

後來該攝影師就把去年12月回覆限動的內容收回，而林可之所以公開是擔心大家被流言所誤導，她也表示自己很少動好友區，「除非真的不是很熟，又沒什麼交集，可能下次見面會認不出來那種，我才會退追蹤。」她藉此表明立場，也希望攝影師只是心情不好找人出氣，祝福他一切順心。

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