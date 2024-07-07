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娛樂 電視

「台版金秀賢」晉升二寶爸！盧彥澤甜摟孕妻曬超音波照

盧彥澤老婆拿著超音波照，一家甜蜜報喜。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕35歲男星盧彥澤因神似「都教授」獲封「台版金秀賢」，近年因BL劇《越界》走紅，也演出多部八點檔《一個屋簷下》、《機智校園生活》、《天道》。他今（7日）在社群驚喜宣布升格二寶爸，曬出全家福照開心表示：「是的，我們要當二寶爸媽，Finn寶也要當哥哥了～」

盧彥澤曬出全家福照，未來將多一位成員加入。（翻攝自臉書）

盧彥澤四年前與愛情長跑14年的高中初戀曾莉甯升格新手爸媽，今發文曬出一家三口與兩隻萌寵的全家福照，其中老婆更驚喜拿著一張超音波照，全家欣喜迎接二胎到來，他表示：「是的，我們要當二寶爸媽，Finn寶也要當哥哥了，盧太太的生日禮物就是想要拍張全家福！趁二寶出來前先拍大寶的，總之盧太太滿意、Finn寶開心比什麼都重要。」

盧彥澤宣布晉升二寶爸。（翻攝自臉書）

貼文一出，合作過的圈內好友紛紛送上祝福，包括梁瀚名、林宜禾、曾智希、林昀希、米可白、陳子玄、施柏宇、晏柔中、林萱瑜、陳謙文等人，更吸引破萬網友朝聖祝福。

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