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娛樂 最新消息

轉送公關品「鮪魚」有經驗 親揭離譜對話：要慎選

女星「鮪魚」徐瑋吟也曾經遇過經紀人私收公關品挪作他用。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期百萬網紅蔡阿嘎經濟窗口蘿拉被爆出長期用AB合約榨取款項，同時長期向廠商討要公關品卻放進自己口袋。女星「鮪魚」徐瑋吟也發文表示，自己曾遇到相同狀況，經紀人把她（鮪魚）的公關品私自送人，讓她感嘆：「合作夥伴真的不容易」。

「鮪魚」徐瑋吟認為廠商送公關品來，就應該給予尊重，經紀人私吞真的很不該。（翻攝自臉書）

鮪魚說，自己也遇過經紀人私下收公關品，但是卻把公關品拿去送人，如果廠商沒有問鮪魚是不是有收到，連鮪魚本人都不知道廠商曾經送公關品過來。鮪魚還說，當時的經紀人除了道歉之外，也表示因為臨時需要回禮給其他廠商，所以才挪用公關品，如果鮪魚需要拍照，願意另外購買補償給鮪魚。但鮪魚根本無法接受這種說法，她認為：根本不是買不買一份還她的問題，而是她需要尊重她的廠商，若廠商送公關品過來，在禮貌上至少要向人家說聲謝謝！

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