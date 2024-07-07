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娛樂 音樂

畢書盡突然哭了！驚吐害怕心聲「這段期間試著調整心態」

「Bii」畢書盡慶生。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡在35歲生日前一天，與一路支持他的BF（粉絲名稱）私密聚會，驚喜公布一定會在今年內推出全新專輯，並清唱即將發行的全新單曲，更難得親手製作韓式料理「紫菜飯捲」，親自餵食在遊戲互動環節獲勝的BF吃飯捲，讓BF們直說：「太幸福了！」

「Bii」畢書盡。（索尼提供）

昨天與粉絲提前慶生的Bii，在現場親手製作「韓式紫菜飯捲」，他笑說：「我之前在韓國比較常買來吃，很少自己做。」不過他的手法不顯生疏，一次就完美成功，還能在製作過程中回答粉絲提問，粉絲們好奇詢問，在台灣這麼多年有沒有不愛吃的食物？他秒答「臭豆腐」，隨後表示「沒有不好吃，但第一次吃到的時候被味道嚇到就不敢再吃了」，引起台下的BF笑聲連連。

「Bii」畢書盡。（索尼提供）

粉絲也十分有心地準備特製的生日蛋糕，請Bii拿蠟燭將蛋糕上代表生日的日曆紙點燃，待上層的紙燒掉後，下層的蛋糕便露出〈最特別的人〉雙曲EP封面照，讓Bii直呼：「太用心了！」接著許下生日願望，「希望大家都能身體健康，我也繼續開心地唱歌給大家聽，直到唱不動為止！」第二個願望則是「我跟大家都賺大錢！不管是想要去旅行還是想要繼續讀書，都能順利地過自己想過的生活。」第三個願望則留給自己。

「Bii」畢書盡。（索尼提供）

而在他許願後，螢幕突然播放粉絲自製的祝賀影片，還有遠從馬來西亞和新加坡的粉絲加入祝賀影片，從出道以來的點滴回憶都一一浮現，全程被暪著的Bii邊看邊眼眶泛淚，感性說：「謝謝大家喜歡我的創作，喜歡我這個人」，也表示在準備專輯的創作過程中有很多害怕的時刻，「其實這段時間試著調整心態，自己改變了很多，也真的很盡力地寫、盡力地唱，不論在聲音還是歌曲風格上，希望能讓大家感受到進步跟突破，讓大家聽到很不一樣的Bii畢書盡…」一番真情告白，感動全場粉絲。

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