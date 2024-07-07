晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐治平母遺體成「無主有名屍」 明將聯合奠祭火化

藝人唐治平。（本報資料照，記者溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐治平母親今年6月初於自家頂樓身亡，但唐治平認屍後否認屍體是他的母親，並拒絕領屍處理後事，雖有多名熱心人士願意出面幫忙，但唐治平堅持那具屍體並不是他母親，所以遺體暫存板橋殯儀館，目前暫存已逾月，明（8）火化公告到期，屆時將依照規定由板橋殯儀館舉行聯合奠祭並統一火化處理，骨灰則將存放於三芝園區。

唐治平明天是否會出席板橋殯儀館的奠祭儀式，目前仍未知。（本報資料照）

唐治平母親遺體在自家社區頂樓被上樓曬衣服的鄰居發現，唐治平認為長相、服裝都不是母親平日會穿的，僅承認母親的確失聯多日，不過他認為只是兩人近日為家事爭執，母親負氣離家，也表示如果一直找不到母親，會向警方報案母親失蹤。

唐治平母親遺體目前列為「有名無主屍」並發出公告，公告時間將於明日到期，之後由殯葬處進行火化，接下來骨灰會放在新北市三芝示範公墓納骨塔，至於唐治平是否會出面，要到明天才會知道。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中