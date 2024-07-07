唐治平母遺體成「無主有名屍」 明將聯合奠祭火化

藝人唐治平。（本報資料照，記者溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐治平母親今年6月初於自家頂樓身亡，但唐治平認屍後否認屍體是他的母親，並拒絕領屍處理後事，雖有多名熱心人士願意出面幫忙，但唐治平堅持那具屍體並不是他母親，所以遺體暫存板橋殯儀館，目前暫存已逾月，明（8）火化公告到期，屆時將依照規定由板橋殯儀館舉行聯合奠祭並統一火化處理，骨灰則將存放於三芝園區。

唐治平明天是否會出席板橋殯儀館的奠祭儀式，目前仍未知。（本報資料照）

唐治平母親遺體在自家社區頂樓被上樓曬衣服的鄰居發現，唐治平認為長相、服裝都不是母親平日會穿的，僅承認母親的確失聯多日，不過他認為只是兩人近日為家事爭執，母親負氣離家，也表示如果一直找不到母親，會向警方報案母親失蹤。

請繼續往下閱讀...

唐治平母親遺體目前列為「有名無主屍」並發出公告，公告時間將於明日到期，之後由殯葬處進行火化，接下來骨灰會放在新北市三芝示範公墓納骨塔，至於唐治平是否會出面，要到明天才會知道。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法