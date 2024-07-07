蔡阿嘎把蘿拉拋腦後 全家樂遊日本限動「話中有話」

（左起）蔡阿嘎、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎上月突然宣布開除資深員工「蘿拉」林沛蓁，日前又大動作po影片說明為何要開除蘿拉，掀出使用AB合約、拿公關品等行為，之後蔡阿嘎更發出不自殺聲明，將這件事情鬧得沸沸揚揚。然而，正當外界熱烈討論此事時，蔡阿嘎一家人飛往日本替兒子慶生，一路上蔡阿嘎都不忘分享日本行，並頻頻發布限時動態，連續好幾篇都讓人覺得「話中有話」。

相關新聞：陳沂痛批蘿拉慣性說謊、厚臉皮 大膽預測下一步



請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎跟二伯一家人日本遊，發限動「只要把髒東西拿掉，就不會壞喔」。（翻攝自IG）

蔡阿嘎在開除蘿拉一個月之後才正式說明，經過他跟廠商、客戶聯繫之後，發現蘿拉年薪200萬（不含獎金、其他員工福利），還透過AB合約欺騙廠商、老闆，前後詐取財物高達8位數金額，除此之外，蘿拉還肆無忌憚向廠商要公關品，甚至以人頭請款。

蔡阿嘎跟二伯一家人日本遊，發限動「從小學習算帳算清楚」。（翻攝自IG）

相關新聞：4年前慘遭黑衣人攻擊 蔡阿嘎：私下知道真正原因

還原事實真相之後，蔡阿嘎、二伯夫妻便趁著暑假帶著5歲兒子蔡桃貴、4歲兒子蔡波能直接飛到日本開心旅遊。旅行途中蔡阿嘎也不斷發出限時動態，但是一看配文總覺得好像不是表面那麼簡單。一家四口此行主要目的是幫蔡桃貴找哆啦A夢，隨著場景不同，發出「看展了解人性 不錯不錯」、「從小學習算帳算清楚喔」、「只要把倉東西細菌拿掉，就不會壞喔」、「再零碎的證據都可以拼湊出來喔」。

蔡阿嘎說兒子最近都在追哆啦A夢卡通，還透露：「最喜歡的卡通角色，正式從蜘蛛人變心成哆啦A夢」，並特別標註「看哆啦A夢歷久彌新三觀正」。

蔡阿嘎跟二伯一家人日本遊，發限動「再零碎的證據，都可以拼湊出來喔」。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法