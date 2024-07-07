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娛樂 最新消息

「早達目標沒有比較強」 巴毛律師32歲考上律師原因曝光

「巴毛律師」陳宇安。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「巴毛律師」陳宇安經常會針對時事發表自己的看法，因為她是律師，也會透過社群分享法律常識，非常受網友喜愛。巴毛律師近日透露有人酸她「32歲才考上律師很廢」，她也針對這件事說明自己考試的心路歷程，只能說是一把辛酸淚。

巴毛律師在25歲確診紅斑性狼瘡，同年喪失腎臟功能，開始洗腎。（翻攝自臉書）

巴毛律師在社群表示，自己25歲確診紅斑性狼瘡，同年喪失腎臟功能，開始洗腎，有4到5年的時間她都必須時常進出醫院調養身體，雖然有工作，但都是行政工作，相對壓力較低。後來她先考上法院錄事，白天上班，晚上則在圖書館或洗腎室讀書，讓人十分心疼。巴毛律師說：「老實說，我覺得自己滿有毅力的啦」。巴毛律師強調，她說出這些事情，並不是想博同情或討拍，只是希望如果有洗腎病患有國考相關問題或者出國旅遊問題，可以詢問她，她了解人生本來就不一定都很順遂，「沒有說比較早達到什麼目標就一定比較厲害」、「如果你也在追求夢想的路上，請不要因為比別人慢一步就放棄」。

巴毛律師遭酸「32歲才考上律師很廢」。（翻攝自臉書）

此事曝光之後，許多網友都大讚「妳的經歷很激勵人心」、「律師超棒～超級勵志！希望大家都好好照顧自己身體」、「經歷那麼多身體的苦，持續的不放棄！還要工作，先考上法學院最終在32歲就考上律師很厲害，而且是非常厲害了」。

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