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娛樂 最新消息

BIGBANG太陽來台曝喜訊 台灣GD派翠克也來了：我怕被揍翻

太陽今天來台參加活動，透露最想念的就是台灣粉絲。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團BIGBANG的主唱太陽今天（7日）受邀參加潮流活動，暌違1年半來台，他表示最想念的是台灣粉絲，接著是牛肉麵，透露非常喜歡，且每次來都會吃。有趣的是，有著「台灣GD」封號，自稱「信義權志龍」的派翠克也來到現場。

太陽今天擔任活動大使，不但來逛整個會場，遭到百人包圍，甚至當場抽選粉絲互動，且是以電話連線的方式選擇3位幸運粉絲，送上簽名雜誌、合照，讓現場歡呼聲不斷。他以中文說出「我愛你們」，強調會盡快再回來台灣。

太陽以電話連線的方式抽選幸運粉絲，掀起全場尖叫聲。（記者陳逸寬攝）

在記者會上，主持人進一步問及是否在台灣有更多演出的機會？太陽也鬆口：「現在沒辦法公布確切的日期，馬上就有與大家見面的驚喜活動！」很開心可以跟台灣粉絲見面，這對粉絲來說絕對是個喜訊。

而藝人派翠克今天也到了現場，他其實不是為了太陽而來，而是在現場也設有攤販，販賣二手衣以及自己的品牌服裝。派翠克受訪透露，他光是昨天的營業額就多達7、8萬，今天還特別拿衣服來補貨，這些服裝都是他自己從日本等地購入，用來錄影穿的。

派翠克連續3年參加活動，剛好與太陽「狹路相逢」。（記者陳逸寬攝）

其實這不是派翠克第一次見到太陽，上次太陽在桃園的活動上就見過，大讚「太帥了」。他說如果有機會跟太陽講話，那麼他會自我介紹「你好我是Patrick派翠克aka信義區GD」，被問到若太陽認證他長得很像GD？派翠克立刻求饒：「可能會被現場所有人揍翻！」

至於那件模仿GD的西裝是否有拿出來賣？派翠克急忙否認：「那件我還要穿啦！」

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