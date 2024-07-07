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娛樂 最新消息

台鋼「清純精靈」朴旻曙應援舞姿太辣 觀眾全無心看球

台鋼啦啦隊「Wing Stars」近期增添兩名韓籍外援，朴旻曙為其中一員。（翻攝自IG，YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼啦啦隊「Wing Stars」近期增添兩名韓籍外援，分別為「清純精靈」朴旻曙和「最強外掛」安芝儇。日前Wing Stars登大巨蛋應援，朴旻曙事後也在YT頻道釋出當日的精彩演出，超辣舞姿令台下觀眾眼神挪不開。

朴旻曙表演了特色拐杖舞，賣力的扭腰擺臀大秀撩人舞姿。（翻攝自YouTube）

朴旻曙初登大巨蛋舞台，超辣舞姿令台下觀眾眼神挪不開。（翻攝自YouTube）

Wing Stars近日初登大巨蛋應援，朴旻曙也以「有沒有在大巨蛋被我迷住」為題曬出YT影片，只見她穿著黑色短上衣和同色熱褲下身搭長靴，露出性感的細腰和大長腿，這次還表演了特色拐杖舞，她賣力的扭腰擺臀大秀撩人舞姿。影片馬上掀起熱議，「好可愛！我成為粉絲了」、「超香」、「雖然沒有辦法去大巨蛋，但還是被迷住了」。

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