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娛樂 最新消息

女歌迷計畫捐骨髓救父親！阿信感動泛淚祝福開啟「第二人生」

阿信希望超犀利趴演唱會歌迷也能帶著自己的故事參與。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天唱過許多勵志歌曲，每次在巡演的點歌橋段也能聽到歌迷分享不同的故事，這次阿信聽到一位女歌迷準備捐骨髓給父親，在台上感動泛淚。

昨（6）在五月天「回到那一天」演唱會上，阿信為女歌迷獻唱她想聽的《第二人生》，演出結束，阿信也在社群分享故事：「今天點歌，我從留言裡選出一位下個月即將捐贈骨髓給自己父親的粉絲。勇敢的她今天戴著口罩來到現場，為自己也為父親點了一首《第二人生》。」

阿信常在演唱會上獻唱勵志歌曲。（相信音樂提供）

接著阿信談到：「女孩說，手術完成後，下次她要帶著爸爸來看五月天演唱會。希望他們能夠配對成功、手術順利，父女兩人都能展開全新篇章的第二人生。」阿信在演唱會現場問女孩叫什麼名字，粉絲說叫做「樂樂」，阿信也帶領全場歌迷大喊：「樂樂加油！」

事後阿信發文再次提到：「加油，樂樂！我們約在下次的演唱會見。」演唱會上阿信曾問這位粉絲要不要摘下口罩把臉露出來，但歌迷說因為下個月就要捐骨髓，現在要保護好自己的健康，還是戴著口罩比較好。

每次五月天都能在演唱會上聽到一些歌迷的感人故事，阿信問大家：「犀利趴你也會帶著你的故事來嗎？」今天中午12點「超犀利趴13」門票將在拓元售票系統開賣，8月24、25兩天在小巨蛋登場。

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