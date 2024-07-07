想去河裡戲水 苦苓11點貼心小叮嚀

花蓮縣新城鄉七星潭1日下午發生民眾溺水，海巡人員獲報立即前往救援（圖與新聞事件無關）。（海巡署東部分署提供）

〔記者林南谷／台北報導〕花蓮縣新城鄉知名景點七星潭1日下午發生民眾溺水事件，海巡人員獲報後立即救援並給予CPR，炎炎夏日民眾為了消暑常會到海邊、溪河戲水，今（7）日上午，知名作家苦苓也透過臉書發文小叮嚀。

苦苓在發文列舉11點，呼籲想去河裡戲水的朋友，請注意以下事項：

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1、最近山區容易下大雨，河水往下冲的速度非常快，超乎你的想像。

2、戲水時如果遠遠聽到有打雷聲，那就可能在下大雨，建議立刻上岸。

3、如果開始覺得河裡的水變污濁，那也是一種警訊，最好立刻上岸。

4、如果看到河川上游有人騷動，不要問為什麼，趕快先上岸來就對了。

5、萬一來不及逃脫大水，不要冒險掙扎脫困，可設法抱緊固定物等待救援。

6、在岸上的人也不要在大水時跳下河奮勇救人，唯一可做的是投擲救生圈。

7、如果孩子還小，最好改去游泳池或水樂園，河裡的漩渦暗流也很可怕。

8、拜託不要在河邊烤肉，不管你怎麼收拾，都會對環境造成很大污染。

9、不要把頭放進水裡或用河水洗臉，跟你打賭一定有人在河裡偷小便。

10、一定要擦防曬乳而且每小時補充，水裡很涼快，但特別容易曬傷。

11、千萬不要穿著濕衣服就上車回家，車上的強烈冷氣很可能讓你感冒。

發文最後，苦苓還自我解嘲：「我這樣會不會太掃興了？」藉著溫馨小叮嚀，祝大家玩得開心，平安回家最重要。

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