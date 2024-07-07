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娛樂 最新消息

北影評審內幕》討論到最後一輪！「雙料入圍」李銘忠成大遺珠

李銘忠遺憾未能以《（真）新的一天》封帝。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第26屆台北電影獎昨（6）晚落幕，本屆同時風光入圍「最佳男主角、男配角」的男星李銘忠成最大遺珠！北影總監李亞梅透露李銘忠在兩項目上皆討論到最後一輪，可惜未能順利拿獎。

男主角由《周處除三害》「小天」阮經天順利拿獎，李亞梅說，評審團共識度很高，小天共獲得12票高票，擊敗《（真）新的一天》李銘忠；男配角部分，最後由《周處》李李仁和《少男少女》李銘忠之爭，但票數有差距，最後李李仁獲勝。

李銘忠遺憾未能以《（真）新的一天》封帝。（記者王文麟攝）

影后方面，由《小曉》林品彤和《明日之子》李雪討論到最後，評審團主席陳果大讚林品彤「過動症女孩」角色太難演，加上又是群戲，特別是年紀又那麼小（今年將滿13歲），誇她「那麼能演」。

最佳女配角得主為《小曉》陳意涵，她多一票險勝《老狐狸》劉奕兒，不過李亞梅誇劉奕兒表演精湛，盼她能接到好影片，好劇本，好角色，讓大家看到。

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