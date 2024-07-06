台北電影獎》「國寶畫師」顏振發獲卓越貢獻獎！全場嘉賓站著聽

顏振發榮獲2024台北電影節「卓越貢獻獎」。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣國寶級手繪電影看板畫師顏振發榮獲2024台北電影獎「卓越貢獻獎」，全場起立鼓掌；顏振發拿起超大張「小抄」，邊看邊讀，講到一半才突然發現大家竟然全都站著，被頒獎人楊貴媚暖心提醒「先請大家坐下」，逗樂現場。

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顏振發早期當學徒時，生活艱辛，一個月僅200元台幣薪酬，但他天賦使然，加上後天努力，兩年即獲師傅首肯出師，曾替《雙子殺手》、《羅根》等國際製作電影手繪海報，是台灣國寶級職人代表。

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顏振發現為台南全美戲院首席畫師，熱愛電影藝術和繪畫，他因長年跪地、用眼過度，導致右眼視網膜損壞，生活一切都靠左眼支撐；他緩緩說出自己今年71歲，為藝術而堅持，直言會畫到眼睛看不見為止，語畢全場歡呼。

台灣國寶級手繪電影看板畫師顏振發直言，會畫到眼睛看不見為止。（記者王文麟攝）

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