晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

台北電影獎》魏德聖《BIG》拿獎了！11歲鄭又菲勇奪「最佳新演員」哭了

11歲鄭又菲勇奪第26屆台北電影獎「最佳新演員」獎項。（記者王文麟攝）

第26屆台北電影獎今（6）舉行頒獎典禮，最佳新演員由11歲的《BIG》鄭又菲擊敗包括《彈味中的嬰孩》楊富江、《少男少女》尹茜蕾、《回收場的夏天》林怡婷以及《請問，還有哪裡需要加強》洪瑜鴻（春風）奪下。

鄭又菲上台時感動落淚，哽咽表示「謝謝台北電影節，謝謝各位評審，特別謝謝魏德聖導演給我這麼好的角色，謝謝《BIG》家庭拍攝時給的鼓勵」，最後不忘感謝謝家人的支持。

魏德聖（中）。（記者王文麟攝）

評審大讚鄭又菲自然誠懇的表演恰如其分，「不但為劇本加入充沛的生命力，也在眾多角色的敘事線中為故事定錨，令人期待這名年輕演員未來的發展。」

鄭又菲年紀很小就開始拍廣告，她說剛剛看入圍畫面很緊張，「覺得有很好，沒有也沒關係，因為其他演員都很厲害，結果聽到他們喊我的名字真的不敢相信！」她透露過去曾經試鏡沒有中、試了30幾次，爸媽都要她放棄，「他們覺得我是不是不適合吃這行飯，很高興被評審看到。」她說得獎後最想要大哭一場，要把獎座放在家中最顯眼的地方。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中