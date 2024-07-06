台北電影獎》魏德聖《BIG》拿獎了！11歲鄭又菲勇奪「最佳新演員」哭了

11歲鄭又菲勇奪第26屆台北電影獎「最佳新演員」獎項。（記者王文麟攝）

第26屆台北電影獎今（6）舉行頒獎典禮，最佳新演員由11歲的《BIG》鄭又菲擊敗包括《彈味中的嬰孩》楊富江、《少男少女》尹茜蕾、《回收場的夏天》林怡婷以及《請問，還有哪裡需要加強》洪瑜鴻（春風）奪下。

鄭又菲上台時感動落淚，哽咽表示「謝謝台北電影節，謝謝各位評審，特別謝謝魏德聖導演給我這麼好的角色，謝謝《BIG》家庭拍攝時給的鼓勵」，最後不忘感謝謝家人的支持。

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魏德聖（中）。（記者王文麟攝）

評審大讚鄭又菲自然誠懇的表演恰如其分，「不但為劇本加入充沛的生命力，也在眾多角色的敘事線中為故事定錨，令人期待這名年輕演員未來的發展。」

鄭又菲年紀很小就開始拍廣告，她說剛剛看入圍畫面很緊張，「覺得有很好，沒有也沒關係，因為其他演員都很厲害，結果聽到他們喊我的名字真的不敢相信！」她透露過去曾經試鏡沒有中、試了30幾次，爸媽都要她放棄，「他們覺得我是不是不適合吃這行飯，很高興被評審看到。」她說得獎後最想要大哭一場，要把獎座放在家中最顯眼的地方。

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