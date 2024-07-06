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娛樂 電影

台北電影獎》李李仁奪最佳男配角！感謝家人「在分離中學習成長」

李李仁奪第26屆台北電影獎「最佳男配角」。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第26屆台北電影獎今（6）日舉行頒獎典禮，最佳男配角由李李仁憑《周處除三害》擊敗《小曉》劉俊謙、《少男少女》李銘忠、《莎莉》李英宏以及《請問，還有哪裡需要加強》柯震東獲獎。他上台時哽咽致詞，不忘感謝家人「有我的家人才有現在的我，雖然我們都在分離中學習成長。」也不忘感謝太太陶晶瑩，「謝謝她20年來一直幫我做正確的選擇。」

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李李仁。（記者王文麟攝）

評審大讚李李仁以不多的對白與犀利眼神展現強大氣場，「他在拳拳到肉的演出中，制衡本片主角的衝撞性格，在主要角色間扮演天秤的關鍵作用。」

李李仁上台時直說真的沒有想到可以站在這裡，隨後笑說「我看一下小抄」，接著謝謝導演黃精甫、監製李烈，還有男主角阮經天，感性表示「因為有你才有站在這裡的陳灰（片中角色）。」更謙虛表示應該是同片的袁富華還有陳以文入圍，直說要跟兩人分享該獎。

李李仁。（記者王文麟攝）

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