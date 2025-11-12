曹興誠盼賴總統徵召沈伯洋選台北市長 卡神不滿嗆聲

國台辦日前宣布公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，此舉引發台灣網友強烈抨擊。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上個月宣布由公安立案偵辦，央視9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。對此，聯電前董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共蠻橫威脅。

對此，「卡神」楊蕙如稍早在臉書發文不滿嗆曹興誠：「以前當科技叛徒，舔共親中國小三，接下來瞎搞大罷免，32:0讓綠營民調崩潰，現在還要提名大罷免你們敗戰三元兇之一的沈伯洋選台北市長？你們是想要讓綠營崩盤還是台灣滅亡？」

請繼續往下閱讀...

楊蕙如表示：「不管他是中共的真臥底假反串？還是智商不足野心太大？總之，我是真心唾棄曹興誠！」

聯電前董事長曹興誠。（資料照）

曹興誠發文指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

曹興誠質疑，韓國瑜院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

相關新聞：反擊中共威脅全球抓捕 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋參選台北市長

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法