自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹興誠盼賴總統徵召沈伯洋選台北市長 卡神不滿嗆聲

國台辦日前宣布公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，此舉引發台灣網友強烈抨擊。（資料照）國台辦日前宣布公安機關決定對台獨頑固份子沈伯洋立案偵查，此舉引發台灣網友強烈抨擊。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上個月宣布由公安立案偵辦，央視9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。對此，聯電前董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共蠻橫威脅。

對此，「卡神」楊蕙如稍早在臉書發文不滿嗆曹興誠：「以前當科技叛徒，舔共親中國小三，接下來瞎搞大罷免，32:0讓綠營民調崩潰，現在還要提名大罷免你們敗戰三元兇之一的沈伯洋選台北市長？你們是想要讓綠營崩盤還是台灣滅亡？」

楊蕙如表示：「不管他是中共的真臥底假反串？還是智商不足野心太大？總之，我是真心唾棄曹興誠！」

聯電前董事長曹興誠。（資料照）聯電前董事長曹興誠。（資料照）

曹興誠發文指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

曹興誠質疑，韓國瑜院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

相關新聞：反擊中共威脅全球抓捕 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋參選台北市長

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中