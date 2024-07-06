江坤俊捲性騷！她不滿電視台力保金雞母 為利益「欺騙觀眾」

鄭凱云（右）及江坤俊。（資料照，TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊繼爆出婚內出軌護理師後，日前也涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS主播鄭凱云，引發外界譁然。網路作家莎莉夫人今透過臉書發文，批判電視台力保「金雞母」江坤俊一舉。

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日前江坤俊捲入婚內出軌疑雲時，他僅透過經紀人發聲明表示與老婆站在同一陣線，2人的回應皆為「家庭生活一切正常」，莎莉夫人認為夫妻倆強調關係一切安好的操作手法是，先保住代言費、避免廠商集體求償；至於電視台方，則是全力保住江坤俊這隻金雞母，「畢竟他一個人可以帶來上千萬代言收益。」

而最令莎莉夫人不解的是，關於鄭凱云遭性騷一事，電視台和被害者本人的回應，皆證實真有此事，但電視台早知道江坤俊人品有問題，竟然還是選擇了當他的共犯，一起維持他的暖男、愛家的假象，「這不是欺騙觀眾，什麼才是？TVBS在調查後，還是選擇讓江坤俊繼續站在檯面上，當他的『暖心』藝人醫師。」

莎莉夫人認為人非聖賢，論外遇，只要正宮不在意、不追究，外人確實沒資格評判，但性騷卻非如此，「性騷擾歸類於私領域？還是公眾議題？就一個公眾人物而言，他（江坤俊）的言行就是會被公眾檢視，因為他賺的是公眾財。」呼籲電視台注重「利益」之外，也別忘了兼顧「公義」。

記者詢問電視台，目前尚未得到回應，目前最新聲明為：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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