昔天團「紅孩兒」舞台恐成絕響！張洛君親口證實：不想再合體

〔記者傅茗渝／台北報導〕由馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪、韓志杰等6人組成的偶像團體「紅孩兒」90年代紅極一時，隨Energy回歸爆紅，過去當紅團體也被敲碗再聚舞台。對此張洛君今（21）出席「讓愛閃耀」公益畫展，透露紅孩兒4年前合體破局，也不會再有回歸機會。

張洛君、王樂妍、李佳豫、許蓁蓁、林佳儀、王俐人、張本渝 邱凱偉Darren等今出席「讓愛閃耀」公益畫展。（記者陳奕全攝）

紅孩兒被稱為「小虎隊二軍」，成員們各個是師奶殺手，1992年後因成員陸續服兵役等原因而解散，張洛君也退居幕後17年，期間都在拍片、策展，沒有回歸幕前的野心，「我沒有想要再跟大家合體，我自己真的不想，上次我就持反對票，是最後一個答應的，我開了兩個條件『一定要有單曲、大家要減肥』，但他們都做到了，所以我只能出來，我覺得美好的回憶就是回憶。」可惜當時逢疫情，回歸計畫因而中斷。

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張洛君坦言不希望「紅孩兒」再次合體。（記者陳奕全攝）

張洛君也認為現在回歸，過去偶像形象會幻滅，「很多人已經不是以前的樣子，我不想破壞大家對我們的印象，我們以前就像傑尼斯偶像，現在我們很多人已經不是，那種會幻滅。」他私下也經常與一路支持的鐵粉相見歡，希望以這種方式與老粉維持連結，「我覺得還是有責任，這些人從以前到現在沒有停下來支持過，哪怕我現在已經儘量減少工作。」而張洛君身處演藝圈也希望盡些責任，因此明年預計會推出新節目。

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