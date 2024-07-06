大咖韓星Jessica、Zico抵台！ 走向人群 「寵粉簽名」引尖叫連連

Jessica笑臉盈盈地揮手打招呼。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2024「高雄啤酒音樂節」5日起一連嗨3天，受邀演出的韓星Jessica、Zico今（6）日抵達高雄國際機場，粉絲準備韓國藝人最愛的小泡芙迎賓，Jessica、Zico都停下腳步簽名，親民作風讓粉絲驚喜不已。

2024「高雄啤酒音樂節」5日登場，今年邀請8組韓國大咖巨星、1位泰國小天王、30組台灣藝人獻藝，其中韓星從3日起分梯來台，追星族湧入高雄國際機場一睹為快，機場入境大廳天天熱鬧滾滾。

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Zico今天抵台參加高雄啤酒音樂節演出。（記者洪臣宏攝）

今天抵台的有Zico及Jessica，頭戴粉紅色毛帽的Zico先步入入境大廳，粉絲高聲叫喊：「Zico！」盼引起注意，而Zico也不讓粉絲失望，走向排隊人龍為一名女粉絲簽名，讓她開心地尖叫起來。

Zico停下腳步為粉絲簽名。（記者洪臣宏攝）

當Jessica在大門口現身，有粉絲立即喊說：「Jessica，嫁給我！」她綁著兩條辮子、戴著黑框眼鏡，一身輕便服裝，沿路笑臉盈盈地跟粉絲揮手打招呼，並且為多名粉絲簽名，大家一擁而上將她團團圍住，最後由工作人員開道上了保母車。

Jessica為多名粉絲簽名，展現親民作風。（記者洪臣宏攝）

「高雄啤酒音樂節」在高雄夢時代正對面廣場舉辦，今年規模全面升級，主舞台橫向擴增至百米，舞台前方延伸40米的第二副舞台，並設置了升降舞台設計，拉近粉絲與偶像距離。

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