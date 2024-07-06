晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

這世界好嚴格！ 太瘦太胖都被批評 AV女優宮下玲奈無奈道心聲

宮下玲奈不滿身材時常被拿來當文章。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被老司機封為D槽界「顏值天花板」的AV女優宮下玲奈，與粉絲在社群互動密切，幾乎每則留言都親回，然而，擁有大砲性格的她，時常與酸民起衝突，許多人都奉勸她克制。她昨天罕見發文致歉，坦言自己這麼做有點反應過度，但酸民整天批評她的身材，實在是壓抑不住情緒。

宮下玲奈表示自己也不想與酸民筆戰。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

宮下玲奈在發文中指出，「試想你每天都被陌生網友批評你的身材，你就會明白我的情況」，她表示自己也不想與酸民筆戰，但即使一再說明不喜歡用身材做文章，但酸民們還是故意挑釁，最後她雙手一攤，無奈說：「我到底還能怎麼辦？」

宮下玲奈認為無論高矮胖瘦，都輪不到別人指指點點。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

台灣AV達人一劍浣春秋指出，宮下玲奈這一年來瘦了不少，結果出現一派聲音說，以前圓潤的樣子比較可愛，本人認為無論高矮胖瘦，都輪不到別人指指點點，才會對酸民大發雷霆。一劍浣春秋說明，由於宮下玲奈的社群帳號是自己管理，所以經紀公司也沒辦法讓她不要看到酸民的留言，只能當她被刺激到抓狂時好好安慰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中