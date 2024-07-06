這世界好嚴格！ 太瘦太胖都被批評 AV女優宮下玲奈無奈道心聲

宮下玲奈不滿身材時常被拿來當文章。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被老司機封為D槽界「顏值天花板」的AV女優宮下玲奈，與粉絲在社群互動密切，幾乎每則留言都親回，然而，擁有大砲性格的她，時常與酸民起衝突，許多人都奉勸她克制。她昨天罕見發文致歉，坦言自己這麼做有點反應過度，但酸民整天批評她的身材，實在是壓抑不住情緒。

宮下玲奈表示自己也不想與酸民筆戰。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

宮下玲奈在發文中指出，「試想你每天都被陌生網友批評你的身材，你就會明白我的情況」，她表示自己也不想與酸民筆戰，但即使一再說明不喜歡用身材做文章，但酸民們還是故意挑釁，最後她雙手一攤，無奈說：「我到底還能怎麼辦？」

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宮下玲奈認為無論高矮胖瘦，都輪不到別人指指點點。（翻攝自@rena_miyashita 社群X）

台灣AV達人一劍浣春秋指出，宮下玲奈這一年來瘦了不少，結果出現一派聲音說，以前圓潤的樣子比較可愛，本人認為無論高矮胖瘦，都輪不到別人指指點點，才會對酸民大發雷霆。一劍浣春秋說明，由於宮下玲奈的社群帳號是自己管理，所以經紀公司也沒辦法讓她不要看到酸民的留言，只能當她被刺激到抓狂時好好安慰。

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