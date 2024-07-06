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娛樂 音樂

首場演唱會開紅！理想混蛋不插電版金曲狂送 台下歌迷爆滿

樂團理想混蛋9場《換日線》演唱會開跑，首先於台北開唱【回到昨日】的不插電暢聊會，台下擠滿眾多歌迷。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣樂團理想混蛋昨（5）於河岸留言舉辦《換日線》演唱會中的第一場不插電版演唱會【回到昨日】，現場金曲狂送，台下塞滿歌迷。

理想混蛋暌違五年再度回到西門河岸留言開唱。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

理想混蛋暌違五年再度回到西門河岸留言開唱，「用不插電編制呈現我們最原始、最純粹的樣子！也和小混蛋們超近距離地互動，希望你們也喜歡這樣的熱情流動，聊天和點歌環節，真的好好玩啊！」理想混蛋也表示希望每一位小混蛋（理想混蛋粉絲名）們：「在經歷【換日線】每一場演出之後，都能更有勇氣和能量、帶著好心情，去開啟人生新的一天！」正能量滿滿。

理想混蛋舉辦【換日線】演唱會，九場全數秒殺。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

值得一提的是，理想混蛋舉辦的《換日線》演唱會，包含5場【回到昨日】的不插電暢聊小型演唱會以及4場【迎接明日】大型演唱會，開售就全場秒殺，讓眾多粉絲哀嚎再加場：「體感30秒而已就賣光了⋯⋯」，昨日唱完台北場不插電場，接下來將要前往桃園繼續【回到昨日】不插電暢聊會。

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