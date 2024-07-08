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娛樂 音樂

成功唱進桃園！理想混蛋《換日線》演唱會 台下歌迷擠爆場館

理想混蛋近期正在舉辦《換日線》演唱會。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣樂團理想混蛋5日於台北河岸留言，舉辦《換日線》演唱會中的第一場不插電版演唱會「回到昨日」，現場金曲狂送，昨（7）將不插電演唱會唱進桃園，台下歌迷擠爆，魅力無窮。

☆相關新聞☆首場演唱會開紅！理想混蛋不插電版金曲狂送 台下歌迷爆滿

理想混蛋首次於桃園舉辦專場演唱會，台下擠爆歌迷，魅力無窮。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

理想混蛋此次為首次於桃園舉辦專場演唱會，，而他們將《換日線》演唱會中的「回到昨日」不插電暢聊帶到桃園，現場台下擠爆歌迷：「謝謝今夜相聚在桃園的你們，這麼地真誠、這麼地勇敢，和我們分享你們的故事、你們的情緒；以及我們的歌是怎麼陪伴著你們。」

理想混蛋主唱雞丁表示，此次桃園首場專場表演十分感性，淚水狂噴。（翻攝自Threads@c546666）

除此，理想混蛋主唱雞丁本人也在社群平台Threads發文表示，自己在桃園場演唱會大噴淚：「今夜的桃園場十分感性，希望你們都能從我們的歌和表演，帶走力量，好好開始新的一天！」並透露點歌環節充滿了「大家的淚水」！

理想混蛋《換日線》演唱會共舉辦9場，包含「回到昨「」的不插電暢聊場以及「迎接明日」的Full Band大場表演。（翻攝自理想混蛋 Bestards臉書）

值得一提的是，理想混蛋舉辦的《換日線》演唱會，包含5場「回到昨日」的不插電暢聊小型演唱會、4場「迎接明日」大型演唱會，開售就全場秒殺；目前已經唱完台北、桃園兩場不插電演唱會，接下來將於12日要前往台中開啟首場「迎接明日」的Full Band演唱會。

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