江坤俊涉性騷！許聖梅力挺鄭凱云 火大開砲：自以為萬人迷

外科名醫江坤俊被爆出婚內出軌及性騷醜聞（翻攝自江坤俊臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊，接連爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，昨晚TVBS做出回應證實，掀起外界熱論，名嘴許聖梅也在臉書發文預告將在節目好好談談。

江坤俊在T台主持《健康2.0》，醜聞爆發後，目前已停錄一個月，手上7家代言也打算求償，隨即又傳出江坤俊當年主持《健康2.0》與鄭凱云搭檔，兩人傳出內鬥，每次錄影時都搶著說話，工作人員常常覺得氣氛「怪怪的」，後來錄影方式便改為拆夥各自主持，《健康2.0》也從原本一週錄影2次變成一週錄影4次，如今再傳出江曾騷擾鄭凱云。

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名嘴許聖梅。（資料照）

TVBS則聲明證實，確實有收到性平申訴：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

名嘴許聖梅則在臉書預告今晚會在《危機女王》中談談廣告和媒體寵兒江P到底怎麼了，更喊話表示：「凱云，我支持妳。」網友留言直呼：「有些人喔！只要一嚐到有點走紅的滋味，人就走樣了....敢騷擾當家主持人，這賊膽包天了」許聖梅則回覆表示：「以為自己是萬人迷了」。

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