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娛樂 電視

江坤俊保不住飯碗？ 節目主持棒傳由「他」頂替 T台回應了

外科名醫江坤俊陷入桃色糾紛。（翻攝自江坤俊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已婚外科名醫江坤俊與同院護理師過從甚密，儘管他透過經紀人回應兩人只是比較熟的同事，但暖心、愛家形象一夕間全部崩塌。隨著事件愈演愈烈，他被指控性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，女方證實確有此事，無疑讓江坤俊再添一筆壞紀錄。有媒體指出T台已打算不再跟江坤俊合作，節目主持棒將由歐瀚文醫師接下。對此，TVBS否認傳聞。

歐瀚文強項是功能性醫學。（翻攝自歐瀚文臉書）

40歲的歐瀚文擁有美國西方州立大學的功能醫學碩士學位，以及美國馬里蘭大學的整合醫學博士學位，目前是T台簽約職人之一，他專攻腸胃道健康、荷爾蒙調整、兒童營養治療，時常參加節目錄影。據《三立新聞網》報導，有知情人士爆料江坤俊的主持棒交接給歐瀚文，事後求證T台，得到「目前沒有這件事」的回應。

江坤俊人設崩壞，引起外界負評浪潮，TVBS證實《健康2.0》暫時停錄，透露江坤俊原先就規劃7月要帶家人出國旅遊，「節目單位也已錄製節目存檔，讓江醫生出國期間，暫停主持活動，好好休息與家人相處。」

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