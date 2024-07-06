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娛樂 最新消息

網紅蛇丸西門町直播 圍觀民眾嚇壞喊：要不要報警

蛇丸（左）、胡椒劇中開箱恐怖扭蛋。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有百萬訂閱的YouTuber蛇丸、胡椒、喬瑟夫參與演出CATCHPLAY+台劇《都市懼集》，其中蛇丸和胡椒略帶誇張又吸睛的趣味造型，成為全劇一大驚喜亮點，他們在「商圈」單元中飾演在西門町開箱恐怖扭蛋的網紅，未料直播過程中竟遭遇預料之外的狀況嚇壞眾人。

製作人賴楀婷憶及拍攝當晚，蛇丸和胡椒一登場瞬間就吸引路人目光，大讚不愧是自帶Spotlight的紅人，「當他一喊出招牌口頭禪『我誰？』的時候，所有路人馬上靠過來圍觀！而且他們除了依劇情演出，自由發揮的生動表演更讓我超難忘！甚至逼真到旁邊觀眾很認真的問工作人員要不要報警，這樣的拍攝經驗真的難得，而且比想像中帶來更多驚喜。」

喬瑟夫戲裡察覺寧靜屋中似有異狀。（CATCHPLAY+提供）

花絮中出現另外一位脫口秀喜劇演員喬瑟夫獻出驚悚演出，在「公寓」單元中飾演有錢人家的男主人，某日返家後察覺寧靜的屋子似有異狀。他表示，當初看完劇本後，一回家想到劇情就覺得毛骨悚然，憶及拍攝當天，特別在社群分享手戴戒指的照片，自嘲：「本來想嚇嚇大家，結果大家好像都不在乎。」但也體驗到當一日有錢人夫的感受，並表示這個故事內容甚至成為他日常的恐懼之一，「但是什麼情況我不能說，等大家來追」。

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