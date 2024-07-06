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女星赴中東拍外景「被強索車馬費」 遇新手機長驚險過程曝

梁凱晴赴中東錄外景。（緯來育樂台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕外景女神Nina梁凱晴近日完成緯來育樂台最新旅遊節目《Check in了沒?》的拍攝，節目將在本周日播出。這次梁凱晴來到中東的約旦、卡達、杜拜與巴林，此次拍攝的四個國家較為開放，為了拍美照，梁凱晴在死海穿上比基尼，卻看到秒被曬黑的皮膚，嚇得不敢再穿比基尼；這次行程不但遇到阿拉伯地區75年來最大暴雨，在邊境遭軍人檢查，險些遺失拍攝內容；搭乘熱氣球竟遇到新手機長，讓一旁的導演直呼：「真想槍斃他」。

因為喜歡埃及古文明，阿拉伯語流利的她，希望透過《Check in了沒?》節目讓觀眾更瞭解中東文化。這次拍攝行程雖沒受到阿拉伯地區大雨影響，部分路段沙漠變成小池塘，或是加油站淹水，導致蚊蟲滋生，將他們咬得滿頭包。

梁凱晴赴中東錄外景。（緯來育樂台提供）

而以巴衝突讓他們在約旦邊境遭到軍人臨檢盤查，差點拍攝檔案全失，讓節目組嚇出一身冷汗。梁凱晴大笑的爆料：「我凌亂的行李箱，有嚇到軍人他們」。因為熟悉阿拉伯語，規劃安排也由梁凱晴連繫，這次遇強索車馬費事件，也在她的意料之中，貼心的梁凱晴分享中東旅遊「小撇步」：「保留對話記錄，關於價錢一定要再三確認，以免吃虧」。

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