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娛樂 亞洲

《歌手2024》公布最新排名「他」被罵翻卻留下 網怒：劇本！

中國歌唱比賽節目《歌手2024》中第九期成績公布，袁婭維（左）被淘汰，汪蘇瀧 （右）仍留下。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前台灣歌手楊丞琳僅登上兩次比賽的中國歌唱節目《歌手2024》如今來到第9次比賽，而排名公布，卻將唱將袁婭維淘汰，一直都被罵翻的「他」卻仍還未淘汰，讓中國網友認為「劇本」太嚴重。

《歌手2024》第9期程期出爐，汪蘇瀧狂被罵且倒數第二仍沒被淘汰，讓網友認為該「劇本」太超過。（翻攝自微博）

《歌手2024》第9期第一名為凡希亞（Faouzia）、第二名譚維維、第三名黃宣、第四名孫楠、第五名那英、第六名汪蘇瀧、第七名袁婭維、第八名香緹莫（Chante_Moore）。而在終極揭榜賽中，原先第六名和第七名的汪蘇瀧以及袁婭維排名再度往後掉，僅有第七、第八名，袁婭維慘遭淘汰。而不少人為第七名的慘遭淘汰的袁婭維打抱不平，認為每期都被罵的汪蘇瀧才該被淘汰。

而《歌手2024》的排名一出，中國網友們紛紛表示：「歌手這個排名怎麼這麼離譜啊？譚維維這一期我覺得不配第二啊，香緹莫第八也很扯……袁婭維這期這麼好居然是倒數？？可別給淘汰了吧」、「這個排名是不是越來越離譜了啊，感覺劇本痕跡也太嚴重了吧，真的越來越不好看了，就搞得很怪啊」。

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