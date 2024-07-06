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娛樂 亞洲

江坤俊妻宣示主權！兩性專家勸全天下女人：不要當小三

江坤俊醫師（右）遭爆外遇護理師，兩性專家欣西亞（左）對此事發表看法。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊經常出現各大節目，一向給人愛妻形象的他，近日卻被爆出外遇護理師，事後他與妻子一同表示「目前家庭狀況一切良好」，太太也強調江坤俊每天都有回家。而兩性專家欣西亞則發文對此事發表看法，也勸天底下女性不要當小三。

欣西亞勸天底下所有女性不要當小三，不然下場很慘。（翻攝自臉書）

江坤俊爆出外遇，老婆發出聲明，表示對方是比較熟識的同事，且江醫師每天都有回家。兩性專家欣西亞則直言，江坤俊的老婆選擇力挺老公：「這件事不管真偽，總之老公名譽已經掃地，而夫妻都是在同一條船上，門關起來要如何教訓通通OK。」

另外，欣西亞也分享過往的案例，表示老婆若對外遇老公的底線是「每天要回家」，一來是提醒男方自己仍有家室，二來是向小三宣示主權：「這男人嘴巴再怎樣愛妳，他還是必須乖乖回家，因為…本宮說了算」，且欣西亞也奉勸天底下女性別做第三者：因為兩個女人裡，小三往往輸的比較多也比較慘！」

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