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蘿拉涉不法詐「蔡阿嘎上千萬」 律師斷言：屬實必坐牢

蔡阿嘎（後排左）指控蘿拉（前）不法詐財達千萬；右為嘎嫂二伯。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，4日打破沉默釋出影片說明事件始末，指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬，後續也已委託律師處理，雙方對簿公堂。對此，律師蘇文俊則表示，蘿拉做AB合約如果屬實，斷言：「她一定會坐牢！」

知名律師蘇文俊昨（5日）在IG釋出影片，開門見山直言：「蔡阿嘎前員工如果不還錢，一定會被關。」他表示蘿拉A錢的方式就是以AB合約，把一筆錢分成兩間公司匯，一部分進到蔡阿嘎公司，一部分進到蘿拉自己的公司， 8年共A走上千萬，他更斷言：「如果屬實，她一定會坐牢。」

蘇文俊也分享避免AB合約的方式，首先要有「稽核人員」審查契約內容，及付款的方式是否正確；第二則是以YouTube的合作性質，只要在業配合作說明上，直接載明「不接受AB合約」。最後，他建議每位YouTuber或開公司的人，「都要請自己的法律顧問為你的契約流程重新審視跟優化，就可以避免公司的錢被A走。」

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