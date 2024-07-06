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娛樂 最新消息

要歌神張學友放膽打！謝霆鋒自爆「小時候被媽打慣了」

謝霆鋒在《海關戰線》拍戲掛彩。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕歌神張學友暌違8年以《海關戰線》重返大銀幕，直說是為了謝霆鋒才加入演出，片中兩人上演一場棍棒對練的動作場面，謝霆鋒特別要張學友放膽打他，自爆：「我小時候被我媽打慣了。」

張學友繼電影《赤道》後已8年沒有拍戲，他表示次是為了謝霆鋒才接拍，「回到片場很開心可以見到很多不同的人，但起初拍攝時感覺有些陌生，不像謝霆鋒他們在片場都好自然。」謝霆鋒則透露張學友的身手很好，看一次就能做得很好，劇組原本預留了8小時要拍攝動作戲，沒想到張學友拍攝順利，4個小時就收工。

對此張學友自嘲：「他們是考慮到我的年紀，預留很鬆的時間讓我去拍，而且他們準備的動作不太困難，我的表現還行，所以很快就拍完了。」問他是否有信心再次挑戰動作片？他笑說：「如果再隔8年，我都要7、80歲了，還拍動作片嗎？在30歲時，大家說我動作拍得好，我還有些信心再拍，現在時間有限，還是做些我擅長的事。」

張學友透露會演出《海關戰線》全因為謝霆鋒。（華映提供）

而謝霆鋒一直向高難度挑戰，一場在貨櫃上的動作戲，在拍攝之前，他已經花了一個月的時間彩排和練習，「現場是直升機吊著貨櫃，貨櫃下又吊著車，我要一路滾下來。」

但謝霆鋒透露，雖然練過多次，但他一回忘了拿下眼鏡，跌下來時，眼鏡順勢往上推後，他眼角便開始流了不少血，但他最擔心的還是影響拍攝，「當時過兩天就要正式拍了，很怕不連戲，幸好化妝可以遮住，然後這傷在醫院治了一個月，慶幸沒留下疤痕。」《海關戰線》已在台上映。

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