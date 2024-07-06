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娛樂 最新消息

蔡阿嘎宣布「停辦重大活動」 粉絲憂安危：不辦也好

蔡阿嘎（左）宣布7月停辦大型活動，陪伴老婆二伯、小孩。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前將資深員工蘿拉開除，4日再釋出影片說明事件始末，指控對方利用A、B合約不法詐財8位數，隨後又發出不自殺聲明，引發外界熱議。沒想到，蔡阿嘎昨（5日）宣布7月不會舉辦夏日活動，憂心他安危的粉絲們也支持這個決定，紛紛表示贊同：「先不要做戶外活動比較好。」

蔡阿嘎5日曬出全家出遊的照片，並宣布：「今年七月哈佛工作室確定不會辦實體大活動喔！」他解釋因為希望將暑假時間空下來陪伴家人，也坦言想暫時休息，「連續兩年辦了環島大活動，今年40歲生日休息一下。」並透露今年最大的企劃是年底在大佳河濱公園舉辦的「hahababy路跑」活動。

由於蔡阿嘎才發出不自殺聲明，許多粉絲都相當擔憂他們一家人的安危，認為這個時間點的確不宜舉辦大型活動，因此紛紛贊同他的決定，「沒辦也好，免得某人要出餿主意在辦活動當天搞大家」、「先不要做戶外活動比較好」、「請注意安全！」也有粉絲認為陪伴孩子家人，以及好好過家庭生活更加重要。

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