終極預告來了！《龍捲風暴》全台追風掀大自然力量體驗

《龍捲風暴》終極預告曝光。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕災難大片《龍捲風暴》由《侏羅紀世界》史蒂芬史匹柏監製，《星際效應》、《天能》特效團隊操刀，集結《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」葛倫鮑威爾、影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯等明星卡司，打造一場刺激、沉浸式的觀影體驗，將讓觀眾親身體驗比人類更宏偉的災難性大自然現象。

該片曝光終極預告，呈現一群「風暴追逐者」的冒險之旅，製作團隊為確保劇本完全根據準確和真實的科學，不僅訪問了氣象學家、跟隨風暴追逐者一起行動，還找來前美國國家海洋暨大氣總署的分析師凱文卡勒赫來擔任技術顧問，協助審核創意概念並且教導演員和劇組人員基本的龍捲風科學知識。

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葛倫鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》化身「風暴追逐者」。（華納兄弟提供）

現實生活中，龍捲風是使用簡稱為EF級數的改良藤田級數進行分級，從 EF-0級 到 EF-5級（時速超過300公里）。氣象學家在對於龍捲風相關的損害程度進行測量之後，會把測量結果和一系列的損害指標和損害程度進行比較，然後再估計龍捲風可能產生的風速範圍。

而在《龍捲風暴》中，有多場龍捲風的戲份，從EF-1級到EF-5級的龍捲風都有，每個龍捲風的靈感都來自真實發生的龍捲風。參考資料包含技術顧問凱文卡勒拍攝的超大胞雲層和真實龍捲風的原始影像，以及由專業風暴追逐者、Discovery頻道《Storm Chasers》實境節目主持人尚恩凱西捕捉到的影像，為這部電影增加更多真實感。

《龍捲風暴》戶外追風體驗，圖為台北大直美麗華百樂園1樓廣場。（華納兄弟提供）

製片法蘭克馬歇爾說：「雖然我們希望《龍捲風暴》中減緩龍捲風的科學極具啟發性，但是我們也希望確保這部電影仍然根植於現實世界中有這種可能性的範疇。這就是為什麼我們在片中從未說過氣象科學家真的可以摧毀龍捲風；我們可以試著影響它們、馴服它們、減弱它們，但我們還是無法阻止它們的形成。我們對於龍捲風還有很多不了解的地方。」

《龍捲風暴》將於7月17日在台上映，包括IMAX、Dolby Cinema、Screen X、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos等特殊版本同步登場。華納兄弟也於台北大直美麗華百樂園1樓廣場、台中秀泰生活站前S1館1樓廣場的打造戶外追風體驗，邀請全台民眾近距離體驗強風，即日起至7月21日只要與全台追風打卡座合影，上傳至個人社群就有機會獲得限量電影周邊，詳情請洽華納兄弟台灣、以及各大影城粉絲團。

《龍捲風暴》終極預告：

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