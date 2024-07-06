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娛樂 最新消息

（專訪）《勸世三姊妹》張擎佳「8字國罵」遭炎上 意外燒3萬人狂推

張擎佳專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕台灣本土音樂劇《勸世三姊妹》是獨一無二的存在，在冷清許久的劇場締造許多奇蹟，票一開賣就秒殺，堪比劇場界的五月天演唱會，去年全台巡演14場，今年加開到20場表演，吸引3萬人進劇場觀賞，戲裡「牽亡歌」鬼神列隊出行，漫天紙花，猶如暴雪灑落，牽出許多觀眾的悲楚，在座位上哭到全身發抖，而女主角張擎佳高亢又極具存在感的嗓音，被封「小張惠妹」。

宮能安（右起）、呂承祐、張擎佳和張芳瑜在《勸世三姊妹》的牽亡歌，讓人動容。（大慕可可提供）

張擎佳戲裡講了一口流利又道地的台語，操起8字經髒話很有氣勢，沒想到她私下卻是個略帶娃娃音的甜美女孩，反差感極大，她笑說：「跟台上很像很可怕耶。」還提到下戲後，粉絲可能以為她本人跟角色一樣很兇，都不敢接近她，寧可去找其他男演員聊天，讓她又好氣又好笑。

張擎佳（右）在《勸世三姊妹》中能演、會唱又會跳，圈粉無數。（大慕可可提供）

這齣戲有七成以上台詞都是台語，外省家庭出身的她靠硬背記下來所有台語，「像是在記音高，我都是記台語的音調。」合作過音樂劇《釧兒》的澎恰恰成了她的台語指導老師，她說：「有很多接地氣的講法，都是澎哥一字一句潤飾唸給我聽的，我只背得出來劇本的台詞，劇本以外的台語，我就都不行了。」

張擎佳專訪。（記者潘少棠攝）

除了澎恰恰的指導，張擎佳對角色的定位還有以前文英阿姨、陳松勇在電視劇裡一連串罵人的形象，加上她會陪高中時的男友媽媽看本土劇《台灣霹靂火》，劇中連珠炮彈式的罵人風格，也深植她心中，只是她講到這突然緊張隔空對媽媽喊話：「我沒有過夜，都有回家！」

張擎佳專訪。（記者潘少棠攝）

此外，之前《勸世三姊妹》曾因戲裡台詞有8字國罵「我X恁祖嬤老X掰」捲入炎上風波，張擎佳被激進網友肉搜，私人臉書也遭灌爆，但她受訪時已能一派輕鬆看待，坦言自己只在乎家人的感受，「我第一時間就在家庭群組解釋『這是個演出』，若看過整個故事的人，對會接受角色用偏激方式講述這段話，不能只看一個片段表演就拿來批判。」家人也能理解這是她的工作，不以為忤。

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