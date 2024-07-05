直擊！SHINee泰民高雄嗨到露點 小紅豆見客反應曝光了

泰民今晚在高雄啤酒音樂節演出。（讀者提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」今（5）晚在高雄登場，EXO的燦烈與SHINee的泰民雙帥接力登台，擔任壓軸的泰民唱跳新歌《GUILTY》時意外扯掉衣服，直接在舞台上露點，直接秀出精裝好身材。

泰民唱跳新歌《GUILTY》意外露點。 （讀者提供）

許久沒在台灣開唱的泰民，看到久違的歌迷說：「我是泰民，很高興見到你們。」還不斷用中文說「真的嗎」、「真的嗎」，難掩喜悅心情，更表示在機場看到粉絲接機非常感動，「看到這麼多粉絲迎接我很開心，我會努力留下美好回憶。」

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泰民意外扯掉了衣服。 （讀者提供）

泰民今晚選唱《BLACK ROSE》、《NOT OVER YOU》等多首歌曲，還談到之後想要來台灣舉辦演唱會，「我好想你們，原來前面這麼多人，你們是為了我等到現在嗎？」提到很喜歡吃台灣的牛肉麵。

泰民發現衣服被扯掉。 （讀者提供）

泰民唱到最後一首歌曲《GUILTY》，身上只穿著背心，他因為舞蹈動作過大意外扯掉了衣服露點，事後尷尬笑了出來，敬業完成表演，滿場歌迷尖叫聲不斷。

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