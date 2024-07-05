前同門師弟唐治平出狀況！ 趙自強心疼：不用醫師指示都知道

《超時空總動員2閃神搶時間》本週在城市舞台演出。（如果兒童劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙自強今出席如果兒童劇團舞台劇《超時空總動員2—閃神搶時間》記者會，他過去和唐治平是同門師兄弟，最近聽聞唐治平行為失控，趙自強解釋2人許久沒聯繫，但看到新聞難過又心疼，語重心長說：「大家都知道他出狀況，這跟我肥胖一樣，不用醫師指示都知道。」希望大家心存善念，給唐治平空間，協助他醫療。

趙自強今分享自己成立劇團的血淚史。（如果兒童劇團提供）

此外，新舞台劇《超時空總動員2閃神搶時間》舉辦首演記者會，該劇取才自15位企業老闆打拼的故事，趙自強也提到自己創業血淚史，他2000年創立劇團，之後卻碰上SARS，劇團營運停擺，原本想宣布倒閉，殊不知連破產都需要用到錢，像是大型道具丟棄需要清運費用，倉庫退租也要賠償費，若要收攤需花200多萬，只好咬牙撐過。

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沒想到前幾年又碰上疫情，演出票券只售出1成，好友金士傑伸出援手，親自寫字卡邀請各界收看他的舞台劇，雖然幫助的手法土法煉鋼，但有了宣傳之後，一週內票券就售出9成，讓他得以在疫情期間存活下來。

《超時空總動員2閃神搶時間》本週在城市舞台一連四場演出，購票請洽TixFun售票。

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