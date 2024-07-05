（影音）大咖韓星今天接續來台參加啤酒節 粉絲湧入機場相迎

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2024「高雄啤酒音樂節」今天起一連嗨3天，多組藝人輪番登台獻藝，韓星EXO Xiumin、Chen及MAMAMOO輝人下午抵達小港機場，6、700名歌迷熱情相迎，相約啤酒節見。此外，韓團HIGHLIGHT明後兩天（6、7日）將在台灣高雄流行音樂中心開唱，同樣吸引許多人接機。

粉絲們自製標語在小港機場迎接韓星。（記者李惠洲攝）

EXO Xiumin（左）、Chen（右），一臉酷酷的走上保母車。（記者李惠洲攝）

為期3天的2024「高雄啤酒音樂節」晚上登場，今年邀請8組韓國大咖巨星、1位泰國小天王、30組台灣藝人獻藝，讓歌迷們相當期待，追星族為了一睹為快，接連3天拿著自製歡迎標語牌湧入機場接機。

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HIGHLIGHT斗俊沿路不斷跟粉絲揮手致意。（記者李惠洲攝）

今天EXO Xiumin、Chen、MAMAMOO輝人及HIGHLIGHT斗俊都抵達小港機場，高雄國際航空站圍起分隔線維持秩序，EXO Xiumin率先步入入境大廳，他快步走過人群，緊接著是Chen、MAMAMOO輝人及HIGHLIGHT斗俊，他們一身休閒裝扮，大方向粉絲揮手致意，粉絲們尖叫聲迴盪大廳。

MAMAMOO輝人微笑跟粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）

「高雄啤酒音樂節」在高雄夢時代正對面廣場舉辦，規模全面升級，整體場域擴大，主舞台橫向擴增至百米，舞台前方延伸40米的第二副舞台，並設置了升降舞台設計，拉近粉絲與偶像距離。

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