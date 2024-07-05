aespa Winter是公主！金髮＋AI臉＋魔法棒 宛如卡通女主

aespa成員Winter宛如公主般的造型照片曝光。（翻攝自Instagram@imwinter）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa中的成員Winter粉絲量龐大，和隊長Karina一樣擁有精緻AI美顏的她，稍早貼出的照片中，一頭長金髮＋公主裝＋魔法棒，宛如卡通女主角般，吸引大批網友狂讚。

Winter的造型被網友狂讚像是魔法公主。（翻攝自Instagram@imwinter）

Winter貼出一組新照片，照片中可見她將一頭秀髮裝扮成公主頭，精緻的妝容配上小臉，完美無比，戴上皇冠的她手上拿著一隻魔法棒，宛如卡通女主角走到現實世界。

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Winter的發文短短不到一小時就突破35萬人按讚。（翻攝自Instagram@imwinter）

網友們看到Winter的照片，瘋狂大讚：「請問妳是公主本人嘛？」、「真正的公主本人！」、「最漂亮的公主了……」、「要怎麼拼『可愛』？」發文不到兩小時就突破35萬人按讚。

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