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娛樂 日韓

LE SSERAFIM金采源與元彬疑似戀愛？網PO多張證據卻遭打臉

網友貼出多張金采源（左）、元彬同上衣照。（翻攝自pann.nate）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團LE SSERAFIM過去登上科切拉音樂節，演出備受矚目，怎料，近日有網友發布文章，懷疑其中成員金采源傳出與RIIZE成員元彬疑似戀愛，放出多張各自同上衣獨照，但卻被其他網友打臉，這些上衣也曾被許多其他名人穿過。

網友貼出多張金采源（左）、元彬同上衣照。（翻攝自pann.nate）

網友貼出多張金采源（左）、元彬同上衣照。（翻攝自pann.nate）

近日有韓國網友在社群PO出多張金采源與元彬各自獨照，其中兩人身上的衣服一致，引起網友懷疑恐有戀情，貼文一出慘遭其他網友打臉，其他網友接連PO出其他藝人也身穿同件衣服，並表示：「都是贊助商提供的商品。那些想太多的人閉嘴吧。」、「那件粉色襯衫很多明星都穿過。

其他網友貼出多張明星同上衣照，指稱證據太薄弱。（翻攝自pann.nate）

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