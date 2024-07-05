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娛樂 日韓

夏日炎炎還好有周子瑜！青春look電暈138萬人

周子瑜貼出一系列出遊玩的美照。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE中的台灣籍成員周子瑜話題性十足，紅遍全世界的她一舉一動都被關注；而6月初時，北半球迎來炎炎夏日，周子瑜也貼出多張自己夏日穿搭的look，青春洋溢電暈138萬人。

周子瑜的夏日look相當青春洋溢。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

在這個炎炎夏日，每個網友都快熱到融化，而周子瑜先前在Instagram貼出一組出遊的照片照片中她穿上檸檬綠為基底的緊身薄紗長袖，身穿深色長牛仔褲，頭頂著一副墨鏡，夏日清純洋溢的look相當討喜。

網友嘆炎炎夏日還好有子瑜。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

網友們看見周子瑜的貼文紛紛留言狂讚：「夏日炎炎有周子瑜！」、「哇子瑜好美！再次療癒了我！」、「子瑜怎麼拍都好看！」吸引超過138萬人朝聖。

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