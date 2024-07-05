吳彥祖分享好萊塢便當 一打開全網笑翻：也太差了

吳彥祖近年將事業轉往美國影視發展。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲男星吳彥祖擁有深邃五官，帥氣的臉蛋讓他成為許多人心目中的男神，出道至今拍過多部經典作品，近來將事業重心轉到美國影視發展，他也在社群分享好萊塢片場的便當，沒想到一打開讓網友全笑翻。

吳彥祖分享好萊塢片場便當。（翻攝自微博）

吳彥祖近期在好萊塢拍攝新片《With Love》，不時在社群更新進劇組後的生活，日前上傳了一支短片，與粉絲分享好萊塢片場的便當，沒想到一打開竟然只有肉丸和白飯，他透露因為自己太晚到，所以食堂所剩的飯菜不多，不過他也沒有因此感到不滿，看到簡陋的菜色不禁笑出聲，接著對鏡頭微笑比讚，相當親切。

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影片曝光後，便當僅有兩個肉丸配白飯的畫面，令不少網友笑翻直呼，「這也吃太少了，給我吃都嫌餓」、「彥祖吃得還沒我好啊，注意營養」、「不當吳彥祖了，伙食太差了！」、「阿祖辛苦了，我幫你加個菜吧」、「心疼我祖一分鐘」。

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