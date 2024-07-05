丟丟妹談感情規劃 被點破「忌結婚」恐生離死別！

李明珊（左）與男友感情穩定。（穩達娛樂行銷提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊日前在直播上分享想改名念頭，命理老師指出他事業會持續旺到74歲，但沒有正緣、不能結婚，她也透過經紀人回應透露與男友Tommy的未來規劃。

丟丟妹日前在直播上透露有找過命理老師，經過她八字和出來的建議是改為「李䒟儀」，命理老師還稱他事業運旺，不過八字裡沒有正緣，如果結婚對象可能會受影響，不是生離就是死別，對於是否改名，丟丟妹透過經紀人回應表示，改名還需要時間考慮，「老師也說至少適應2-4個月覺得順口才能改，不能太突然，需要過運，而且目前粉絲似大都不希望她改，所以還沒決定。」

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而她與交往半年的男友Tommy目前皆以拚事業為重，「Tommy目前還在處理髮廊頂讓的事，未來有其他規劃，希望重新歸零出發。」感情共識上先求穩定，算命僅是參考，畢竟才離婚不久，婚姻不強求，一切順其自然。

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