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娛樂 最新消息

王心凌、楊乃文、許富凱全來了！hito獲頒國際鉑金獎原因曝光

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮獲得國際獎項的肯定。 （Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的2024 hito流行音樂獎頒獎典禮5月25日在台北小巨蛋盛大舉行，本屆包括王心凌、楊乃文、五堅情、Energy、Ella、孫盛希、許富凱、麋先生、Marz23、Ozone、U:NUS等歌手助陣，現場宛若一場音樂圈大派對，典禮更獲得國際矚目，獲頒「PLATINUM WINNER」鉑金獎的肯定。

台語歌王許富凱。 （Hit Fm提供）

「LIT Entertainment Awards」給予2024 hito流行音樂獎頒獎典禮「PLATINUM WINNER」鉑金獎高度讚賞，獲獎評語提到，hito流行音樂獎頒獎典禮被譽為大眾最愛的音樂盛典，深受各年齡層樂迷的喜愛。

有別於典型的音樂頒獎典禮，2024hito流行音樂獎的燈光設計襯托了台上每一位歌手、舞者、樂手，根據不同的音樂，採用多樣化的燈光技術，讓每個表演環節都有獨特的視覺體驗，營造出高質感的視覺饗宴，更凸顯了每位演出者的舞台魅力。

金曲歌后楊乃文。（亞神提供）

「LIT Entertainment Awards」給予負責典禮燈光設計的施皓哲肯定，對此，施皓哲談到，能夠獲得這項殊榮感到無比榮幸和感激，認為這獎項不僅是對他個人努力的肯定，也是對整個團隊辛勤付出的認可。

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