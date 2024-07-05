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娛樂 最新消息

李子森才揪杜忻恬披婚紗！半路殺出蔡佳麟曹雅雯攪局

李子森。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李子森與緋聞女友杜忻恬才披婚紗錄製節目，下月將攜手在「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」登台，特別的是將搭檔曹雅雯、蔡佳麟一起演出，合組限定組合「藍寶石美聲四人幫」。

首次合體獻唱給藍寶石大歌廳，四人彩排時就像是開同樂會般熱鬧，提及過往一起同台的難忘回憶，杜忻恬透露某一次與曹雅雯、蔡佳麟赴東南亞商演時，為了拆紅包差點拆到指甲斷裂。

蔡佳麟。（高流提供）

杜忻恬笑說：「紅包上又訂了滿滿的訂書針 ，過程中怕毀損紙幣 ，所以都小心翼翼用指甲把訂書針一個個掰開，結果弄到每個人的指甲都殘破不堪，我們還自嘲根本就是蚵農，感覺像是挖了一整晚的蚵仔！」

曹雅雯與杜忻恬合體練團。（高流提供）

這次將與許多前輩合作，杜忻恬表示：「瓜哥及黃西田大哥跟大家分享了很多他們之前歌廳秀的經驗及趣事，讓我們這些沒親眼看過歌廳秀的人能身歷其境，收穫很多。」「2024真愛秀．藍寶石大歌廳」將於8月3日、4日一連兩天在高雄流行音樂中心登場。

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