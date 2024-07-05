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娛樂 最新消息

薔薔不忍了！ 發聲正式切割妹妹 控她偷帳號泡女粉絲

薔薔上傳新片回應妹妹直播失控爭議。（翻攝自林嘉凌 薔薔Maze YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人薔薔的妹妹林嘉珍日前和中國女友直播爭吵，甚至被女友賞巴掌，爭議畫面播出後，燒到無辜的薔薔身上。針對妹妹的失序行為，薔薔坦言妹妹過去一直做傷害自己的事，會想幫助妹妹，是因為爸爸苦苦哀求，只不過對方時不時失控，讓薔薔滿肚子委屈：「為什麼她做錯事都要我擔？」

薔薔透露是因為爸爸請求，才答應幫妹妹拍片。（翻攝自林嘉凌 薔薔Maze YT）

薔薔昨（4日）上傳新片，回應妹妹直播失控爭議，她坦言過去跟妹妹感情沒有很融洽，是因為薔爸擔心妹妹隻身在外，盼兩姊妹能好好相處，薔薔看在爸爸面子上，才找妹妹拍片。想不到對方嚐到甜頭後開始失控。薔薔表示妹妹將她的抖音帳號，私自拿去泡女粉絲，甚至酒醉開直播抹黑薔薔。

對於妹妹嚐到網路走紅的甜頭，更加狂妄，薔薔為此感到很心寒，同時也鄭重聲明：「她（薔妹）所作所為都跟我無關，如果有粉絲繼續支持她助紂為虐，擁簇她這些不良行為，造成我們家的困擾，我跟你講『我絕對跟你槓到底』。」

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