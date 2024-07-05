（影音）黏TT！許瑋甯在邱澤面前像小孩 自曝無法分開超過一週

許瑋甯（左）和邱澤（右）因戲《當男人戀愛時》修成正果閃婚。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許瑋甯日前登上唐綺陽節目《唐陽雞酒屋》宣傳新戲《誰是被害者2》，大方回應和演員邱澤的婚姻相關話題，也靦腆地承認邱澤私下的個性很可愛，更直呼自己無法跟邱澤分開超過一週。

許瑋甯（左）登上唐綺陽（右）的節目宣傳，並聊自己的生活。（翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》，沒想到假戲真做，2021年宣布結婚，婚後生活相對低調。唐綺陽好奇兩人從電影CP變成現實生活的夫妻是否有落差？許瑋甯透露：「我覺得是不一樣的，私底下是真實的他，現在如果我回去看那部電影，我還是覺得阿成（邱澤飾演的男主角）很帥，但是你很清楚那不一樣。」

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許瑋甯（右）表示沒辦法離開邱澤（左）超過一週。（資料照）

而許瑋甯也也表示，邱澤在戲中的濾鏡沒有被打破，私下個性是可愛的。而被唐綺陽問到兩人出差時最長是分開多久？許瑋甯說目前沒有超過兩個禮拜：「一個禮拜就很久了。」整個還在黏TT的熱戀中。

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