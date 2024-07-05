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娛樂 最新消息

八三夭歡慶成軍17年 生日趴大搞濕身秀場地曝光

八三夭將在台中舉辦生日趴。（不搖就滾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕八三夭成軍17年，每年與粉絲同歡的生日趴宣布首度前進台中，這是八三夭第一次在台中舉辦大型的售票演唱會，今年生日趴主題定為「水啦水啦」，團員們穿上充滿海邊渡假風的衣服，拿起水槍站在泳池邊拍攝宣傳照，號召粉絲一起玩到濕身。

從小巨蛋唱到高雄巨蛋，八三夭走南闖北就是還沒到台中開唱，消息曝光讓中部的粉絲十分興奮，寵粉無極限的八三夭透露，生日趴不管從場地到內容都有別於以往的思維模式，特別是設計了很多跟粉絲互動的橋段，相信粉絲可以更融入在派對的環境裡，希望歌迷能一起感受不同以往的演唱會氛圍。

不只是演唱會，八三夭預告8月17號當天應該說是生日趴嘉年華，因為活動從白天就開始，在圓滿戶外劇場的公園將安排很多攤位，呼籲歌迷可以提早來吃吃喝喝，甚至有安排小舞台讓許多很很棒的年輕樂團及學生樂團一起來表演。

既然要上演濕身秀，團員被問到是否已經開始勤練身材，對此八三夭表示: 「我們不臨時抱佛腳，平時都會自主上健身房慢跑鍛鍊。」八三夭「水啦水啦」2024生日趴8月17日在台中圓滿戶外劇場登場，門票7月6日中午12點在kktix正式開賣。

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