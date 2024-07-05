蘿拉後台很硬？ 蔡阿嘎急PO不自殺聲明 媒體人驚呼：這麼大尾

蔡阿嘎急PO不自殺聲明。（翻攝自蔡阿嘎IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎上月開除涉及不法的資深員工蘿拉，但遲遲沒清楚說明來由。直到昨（4）晚，他發近半個小時的影片，解釋解雇前員工的來龍去脈。而才發完影片，蔡阿嘎又突然發出不自殺聲明，嚇得資深媒體人黃揚明直喊「蘿拉這麼大尾喔」。

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蔡阿嘎昨晚上傳完整事件始末影片，證實網上爆料所言不假，蘿拉在近4年以AB合約，不法獲利超過8位數，後續已委託律師處理。影片發布不到半天，蔡阿嘎又緊急發布一則不自殺聲明，強調：「本人（包括家人）樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！」

資深媒體人黃揚明驚呼「蘿拉這麼大尾喔」。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

此聲明曝光後，資深媒體人黃揚明回覆「蘿拉這麼大尾喔」，其他網友則說「先不說大尾 光是公關品 跟八位數的金額 就能做很多事情了」、「前員工後台這麼硬，居然要發不自殺聲明。」另外也有網友留言「我夢到：用公關品幫自己做人情，培養了不少兄弟朋友，但都是小簍簍。不過阿嘎也是要發一些不自殺聲明，讓懂的人懂。」

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