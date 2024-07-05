謝忻香港掏人民幣遭陌生人「連環砲譙罵」！網一看秒懂

謝忻在香港便利商店人民幣結帳竟遭陌生人怒譙。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕謝忻時常會在社群上分享日常，今（5）日她在臉書分享她到香港轉機的經歷，當時她在便利商店掏出人民幣，竟引起後方的客人暴怒對她譙罵。

謝忻日前飛往土耳其要與家人會合，由於在香港轉機，而中間還有半天的空檔，便先去了九龍站，進去便利商店時，因為身上港幣有限，她便詢問店員是否可以使用人民幣，對方則表示可以。

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沒想到在謝忻掏出人民幣的同一時間，排在她後方的中年男子開始暴怒地對著謝忻輸出一段令她似懂非懂的內容，「他帶著眼鏡，直勾勾地瞪著我，用非常高分貝廣東話節奏很快速地一直罵一直罵！」

兩人衝突一觸即發，謝忻先是用英文詢問他在說什麼、是否需要叫警察，對方則用「Fxxk you !」 回敬她，謝忻不甘示弱也反擊回去，對方則對著她又是一陣F-word 連發，離開前還補了一句，「Fxxk China! 」

謝忻直呼：「我不知道用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是不是因為7月1日觸動了某些人的敏感情緒。我問店員為什麼不幫忙報警？店員低下頭，沒有回應。」

謝忻雖是在凌晨發文，但貼文曝光後隨即引來網友留言，有網友認為應該是對方仇中，「顯示著之前香港的慘烈，造成人民的傷害有多深」、「或者下次你到烏克蘭，問問他們是否接受俄羅斯盧布？我相信遭遇比起你現在更慘烈」。

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