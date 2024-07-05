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娛樂 最新消息

謝金燕火大！遭不肖人士利用 爆氣開譙「違法了知道嗎」

謝金燕不滿昔日合作品牌，在合約期滿後仍使用她的肖像。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「姐姐」謝金燕突破舒適圈參加中國實境選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），她透過精湛舞技與扎實唱功，為大家帶來視覺及聽覺的雙重饗宴，甚至一路闖進總決賽，強而有力的驚人氣場，也讓她擄獲道大批中國粉絲。沒想到，謝金燕的無窮魅力，卻引來不肖人士動起壞心思，她因此氣憤地在臉書上爆氣開譙。

謝金燕昨（4日）在臉書突然大動肝火，起因於她昔日代言的髮品品牌，在雙方結束合作關係後，卻仍以謝金燕的肖像進行宣傳行銷，此舉讓她感到相當不滿，直言自己早就沒有代言，因此氣憤地說：「這幾個月來姐姐抱著能合作就是緣分的情誼下，屢勸未果，你們遲遲不撒下姐的肖像，還把姐的肖像帶入國際？不合法的事真的不怕？」

謝金燕公開點名該髮品品牌，並提出嚴正抗議「使用未經本人授權的本人肖像於產品販售並開放上架，本人所屬公司已多次要求撤下！屢勸未果！」她直指雙方合作已於多月前合約期滿，且在台灣地區以外並無授權，「實屬盜用本人肖像，特此聲明以正視聽」、「你們違法了知道嗎？」情緒氣憤難平。

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