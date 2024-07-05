9m88酒量差斷片前先睡著！婁峻碩為圓夢斜槓跑外送原來是本色演出

9m88在電影《愛情城事》融入「微醺版的她」。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《愛情城事》昨發布「愛的相遇篇」前導預告，曝光包括張震、鄭中基、鄭秀文、劉冠廷、林嘉欣、方郁婷等人在片中的扮相，此外更有新面孔9m88、婁峻碩加入演出。

該片由曾寶儀領軍監製，號召包括殷振豪、劉權慧、許承傑、張吉安、黃綺琳、巴沃邱寧多傑、哈希德阿米、黃婕妤、李心潔、謝沛如等來自各地的多位新銳創作者一同執導，並集結堅強的金獎級演員卡司飆戲，共譜十段藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事。

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電影曾獲選去年金馬影展閉幕片，前導預告令人眼睛為之一亮的，更有最近在金曲獎上備受矚目的9m88和婁峻碩。近來開始跨足影視圈的9m88，在《愛情城事》由黃婕妤執導的段落中，飾演活潑大方且極有主見的神秘女孩，她和對手朱軒洋在一個奇幻的夜晚相遇，兩人產生情愫的互動過程充滿火花。

9m88表示這角色就像是「微醺版的她」：「平常的我比較慢熟，這角色的活潑個性很像是我喝了點酒、心情很好的時候，話也比較多。」當被問到有沒有跟片中雷同的經驗，9m88笑稱：「我酒量不太好，斷片前就會先睡著！」

近來人氣高漲、也跨足電影演出的婁峻碩，在劉權慧執導的故事中，飾演一名懷才不遇的饒舌歌手，在缺乏工作機會下努力以跑外送維生，意外和Julia吳卓源飾演的檳榔西施DJ相識，發現彼此都是同在追夢路上的知己。

婁峻碩在電影《愛情城事》中飾演還在追夢路上的外送員。（華映提供）

婁峻碩坦言：「這角色沒有機會展現自己的才華，還在摸索自己追求夢想的方向，其實就有點像是早期的我。」而婁峻碩更為了揣摩角色，每次叫外送時都會仔細觀察外送員的行為，以及跟顧客之間的互動，再將角色融入屬於他自己「饒舌歌手」的態度，更笑說「如果今天我去外送的話，我就會是電影中這樣！」《愛情城事》將於8月30日在台上映。

《愛情城事》愛的相遇篇前導預告：

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